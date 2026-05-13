Unión Europea celebra el Día de Europa reafirmando cooperación y amistad con Honduras

Tegucigalpa- La Unión Europea celebró el Día de Europa 2026 con un evento conmemorativo realizado en el centro cultural Nave Carías, en Tegucigalpa, donde reafirmó los lazos de amistad, cooperación y compromiso con Honduras.

La actividad reunió a autoridades hondureñas, representantes diplomáticos, miembros del sector privado, organismos de cooperación internacional, sociedad civil, jóvenes y medios de comunicación, en una jornada dedicada a destacar los vínculos históricos y culturales entre Honduras y Europa.

Durante la ceremonia se recordó el significado del Día de Europa, celebrado cada 9 de mayo en honor a la Declaración Schuman de 1950, considerada el inicio del proyecto europeo basado en la paz, la unidad y la cooperación entre los pueblos.

El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, destacó los profundos vínculos humanos entre ambas regiones y rindió homenaje a la comunidad hondureña residente en Europa, especialmente en España.

“Europa viene tejiendo puentes cuando otros levantan muros”, expresó el diplomático, al reafirmar el compromiso europeo con Honduras mediante inversiones, cooperación y promoción de valores como la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Fournier señaló que cerca de medio millón de hondureños residen actualmente en países de la Unión Europea, mientras que el 21 % de la inversión extranjera directa en Honduras proviene de empresas europeas.

Asimismo, destacó que las exportaciones hondureñas hacia Europa se han más que duplicado desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica en 2013, superando actualmente los 46 mil millones de lempiras.

En materia de cooperación, el embajador indicó que la Unión Europea y sus Estados miembros mantienen más de 7 mil millones de lempiras comprometidos en 47 proyectos bilaterales enfocados en cambio climático, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.

También resaltó las inversiones impulsadas mediante la estrategia Global Gateway, incluyendo financiamiento verde y sostenible para pequeños productores, recuperación ambiental del Lago de Yojoa y apoyo a la modernización del sistema eléctrico hondureño.

En el ámbito democrático, Fournier informó que la Unión Europea invierte más de 311 millones de lempiras en el programa EUROELECT para acompañar el proceso electoral hondureño y contribuir al desarrollo de elecciones libres, transparentes y pacíficas.

La canciller de Honduras, Mireya Agüero, también participó en la conmemoración y resaltó la importancia de la relación entre Honduras y la Unión Europea.

Uno de los momentos centrales de la celebración fue el brindis en honor a los lazos de cooperación entre ambas regiones, en el que participaron la embajadora de Alemania, Daniela Vogl; el embajador de España, Guillermo Escribano; y la jefa de cooperación de Francia, Chloe Rabiet.

Como cierre de la actividad, la Unión Europea presentó el lanzamiento de la campaña “DALE HONDURAS”, una iniciativa orientada a la juventud hondureña con mensajes enfocados en sostenibilidad, inclusión, participación ciudadana y democracia. IR