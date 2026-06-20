Unión Europea aplaude visita de presidente Asfura a Ucrania

Tegucigalpa – La Unión Europea aplaudió hoy la visita oficial del presidente de Honduras, Nasry Asfura a Ucrania donde fue recibido por el presidente Volodímir Zelenski.

“Aplaudimos la histórica visita del Presidente @TitoAsfuraPHN a Ucrania en un momento clave de su lucha por su libertad y justo cuando la UE ha abierto el 1er bloque de negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea”, señaló la Unión Europea a través de representación en Honduras.

Zelenski

Un ejemplar gesto de valentía que no se olvidará, agregó.

La visita de Asfura a Kiev es la primera que hace un presidente hondureño a Ucrania en la historia de ambos países.

Asfura y Zelenski, acordaron este viernes durante la primera visita a Kiev del mandatario centroamericano trabajar en la posible transferencia a Honduras de tecnologías agrícolas y de drones ucranianos.

“Ucrania tiene tecnología muy importante que nos puede servir para temas de agricultura”, destacó Asfura en una comparecencia ante los medios junto con Zelenski.

El presidente hondureño agregó que la tecnología agrícola de Ucrania, que es una potencia exportadora de grano y otros productos del campo, tiene potencial para proporcionar “una mayor productividad y seguridad alimentaria” a Honduras. (RO)