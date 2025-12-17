Unión de Notarios será observadores del escrutinio especial

Tegucigalpa – El presidente de la Unión de Notarios de Honduras, el magistrado Nelson Mairena indicó este miércoles que esta organización solicitó ser parte de los observadores del proceso de escrutinio especial de las elecciones generales 2025.

Mairena dijo que el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano le solicitó a la Unión de Notarios que acredite observadores que participen en el recuento de votos especiales que se realiza en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Nosotros hemos hecho la publicación llamando a los notarios que al que esté interesado en participar para que se anoten y luego formar un listado de todos los notarios interesados y remitirlos a la contención que establece el CAH para que a través de esa instancia ellos puedan prestar su servicio a la patria”, dijo.

El magistrado indicó que si en la revisión de las actas especiales escrutadas, los notarios pueden hacer constancia mediante un acta notarial de lo que sucede durante el proceso especial a fin de que los encargados del proceso revisen los hechos y determinen qué procede en cada caso. VC