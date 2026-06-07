Unidad de Política Limpia solicita mayor presupuesto para fiscalización electoral

Tegucigalpa – El comisionado de la Unidad de Política Limpia, Eduardo Fuentes, solicitó asignación presupuestaria suficiente para fortalecer el control y revisión de los informes financieros de los candidatos del pasado proceso electoral.

Fuentes explicó que, durante las elecciones generales anteriores, la unidad no recibió los recursos necesarios para ejecutar plenamente su trabajo de fiscalización.

Por este motivo, según su versión, la unidad debió operar con apoyo de cooperación internacional y con la propia capacidad financiera institucional.

El funcionario señaló que los procesos de recepción de informes continúan activos y que próximamente se dará a conocer un informe con los candidatos que siguen pendientes de rendir cuentas. AD