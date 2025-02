Unidad de Política Limpia realiza fiscalización de propaganda electoral

Tegucigalpa – La comisionada de la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón, anunció el inicio de la jornada de fiscalización de la propaganda electoral en Honduras, en el marco de la supervisión de los gastos de campaña de los precandidatos a cargos de elección popular.

«Hemos iniciado con la jornada de fiscalización, que es parte de la fiscalización concurrente establecida por la ley. Comenzamos en Francisco Morazán y otros municipios, donde se saca una muestra para documentar toda la publicidad expuesta», explicó Ardón.

La comisionada enfatizó que, con 18 días transcurridos desde el inicio de la campaña, la mayoría de los precandidatos ya han expuesto su publicidad, lo que permite a la Unidad documentar y posteriormente contrastar la información. «Cuando los precandidatos presenten sus informes de rendición de cuentas a partir del 10 de marzo, podremos cruzar información y verificar si lo declarado es compatible con lo que hemos levantado en campo», añadió.

Ardón explicó que la fiscalización también abarca la asistencia a actividades públicas y concentraciones políticas, permitiendo estimar costos de eventos y verificar si coinciden con lo reportado. «Para establecer los precios, contamos con un catálogo actualizado con el apoyo de agencias de publicidad y empresas de servicios, lo que nos permite aproximarnos lo más posible a la realidad», indicó.

Además, la Unidad de Política Limpia también supervisa la apertura y acreditación de cuentas bancarias, un requisito obligatorio según el artículo 11 de la ley electoral. «Todo el que aspira a un cargo de elección popular debe abrir una cuenta diferenciada y acreditarla ante la Unidad. No basta con abrirla; si no la acreditan, no está legitimada», afirmó.

Sobre los avances en la acreditación de cuentas, informó que los movimientos «Papi a la Orden» y «RUM» del Partido Nacional han sido los más cumplidos. En el Partido Liberal, el movimiento de Jorge Cálix y el de Salvador Nasralla han avanzado en el proceso, mientras que «Todos por Honduras» de Maribel Espinoza y «Recuperar Honduras» de Luis Zelaya presentan rezagos. En el Partido Libertad y Refundación (Libre), el movimiento «M28» ha liderado la acreditación de cuentas.

Es fundamental que las dirigencias hagan énfasis en que este es un cumplimiento obligatorio. La ley no establece un plazo específico para la acreditación, pero la Unidad ha definido una temporalidad y se ha otorgado una semana adicional para regularizar la situación, mencionó Ardón.

Finalmente, recordó que la presentación del informe financiero debe realizarse entre el 10 y el 24 de marzo. «Si se presentan el 25, recibirán una primera sanción. La ley es clara y debe aplicarse en su totalidad. No hay justificaciones para incumplirla, y quienes no cumplan serán multados y enfrentarán acciones judiciales», concluyó. LB