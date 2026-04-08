Unidad de Política Limpia investiga denuncia contra excandidato presidencial

Tegucigalpa – La presidenta de la Unidad de Financiamiento y Transparencia y Fiscalización (UFTF), Ivonne Ardón afirmó que se investiga a un excandidato presidencial y su partido político.

Detalló que el 3 de marzo se recibió en la Secretaría General una denuncia documentada para que la unidad pueda analizar e investigar tras su admisión.

“Estamos investigando al Partido y al candidato a la presidencia, siguiendo el manual y el protocolo que nos obliga a mantener la confidencialidad tanto del denunciado como el denunciante”, sostuvo.

Indicó que la unidad tiene la obligación de desvanecer o fortalecer la denuncia para darle el debido proceso y remitir al Ministerio Público si la denuncia es verídica.

Dijo que hay una relación de hechos y no se puede dar información sobre la denuncia porque se debe de mantener la confiabilidad.

“Los fondos para el financiamiento de la campaña deben concordar con el informe presentado y con las donaciones o recolección de dinero recibido”, apuntó. IR