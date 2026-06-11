Unicef nombra a Lamine Yamal Embajador de Buena Voluntad

Redacción deportes.– Unicef ha nombrado al jugador del Barcelona y de la selección española Lamine Yamal Embajador de Buena Voluntad, un cargo honorífico que promueve el derecho de todos los niños a jugar al fútbol, en particular, los más vulnerables y los que viven situaciones de emergencia humanitaria.

El nombramiento se ha dado a conocer coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Juego, cuyo objetivo es poner en valor que esta actividad lúdica es esencial para el desarrollo cognitivo, social y físico de los menores, y del inicio del Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, informa Unicef en un comunicado divulgado este jueves.

«Me siento increíblemente orgulloso de convertirme en Embajador de Buena Voluntad de Unicef. De niño, lo único que tenía era una familia, un balón, un parque y un sueño. Jugar al fútbol me dio una estructura, un sentido de pertenencia y esperanza en el futuro. Sé lo importante que es para los niños tener un lugar seguro donde jugar, para que puedan simplemente disfrutar de ser niños, descubrir el mundo, imaginar y crecer», afirma Lamine Yamal en la nota.

El extremo del Barcelona, de 18 años, lamenta que haya millones de niños y niñas en todo el mundo que crecen «sin espacios seguros donde jugar». «Cuando se les niega la oportunidad de jugar, pierden la ocasión de desarrollar habilidades, hacer amigos e imaginar un futuro mejor”, añade.

Para la agencia de la ONU dedicada a la protección de los menores, Lamine Yamal aporta la capacidad de «llegar e inspirar al público, además de reforzar su compromiso previo con los derechos de la infancia».

«Desde el campo de juego hasta el plano internacional, Lamine Yamal aporta su pasión y su voz a la misión de Unicef (…) En un mundo en el que demasiados niños y niñas se enfrentan a conflictos y a la pobreza, el compromiso de Lamine es un poderoso recordatorio de que todos ellos merecen la oportunidad de jugar, crecer y prosperar», señala la directora ejecutiva de la agencia de la ONU, Catherine Russell.

El nombramiento del jugador del Barcelona coincide además con la publicación de un informe por parte de Unicef en el que detalla que 90 millones de niños menores de cinco años -uno de cada siete a nivel mundial- no tienen juguetes en casa y que 80 millones de menores entre dos y cuatro años no juegan con un progenitor o cuidador en casa. EFE/ir