Unicef: Más de 100.000 niños desplazados en diciembre por la escalada del conflicto en RDC

Nairobi – Más de 100.000 niños se han visto desplazados desde el pasado 1 de diciembre por el recrudecimiento del conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó este domingo el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En un comunicado, Unicef se declaró «profundamente alarmada por la rápida escalada de hostilidades» en la provincia de Kivu del Sur, que ha obligado a «cientos de miles de niños y familias a huir en busca de seguridad, tanto dentro de la RDC como a través de las fronteras con Burundi y Ruanda».

«Desde el 1 de diciembre, los intensos combates han desplazado a más de 500.000 personas, incluidos más de 100.000 niños sólo en Kivu del Sur. Con la propagación de la violencia, se prevé que el desplazamiento aumente aún más», advirtió la agencia de la ONU.

«Cientos de personas han muerto desde el 2 de diciembre. También se han reportado graves violaciones contra la infancia, incluyendo el asesinato de 4 estudiantes, 6 estudiantes heridos y ataques a al menos 7 escuelas con aulas dañadas o destruidas», precisó.

Muchas personas que huyen de la violencia han cruzado a Burundi, con informes de «más de 50.000 recién llegados solo entre el 6 y el 11 de diciembre, casi la mitad de ellos niños», según el comunicado.

Unicef prevé que las cifras sean «mucho mayores» a medida que las autoridades continúan identificando a los desplazados, muchos de los cuales son «niños no acompañados y separados de sus familias».

Los niños -concluyó- «nunca deben pagar el precio del conflicto. UNICEF está preparada para apoyar a todos los niños afectados por esta crisis cada vez mayor».

La nota se publicó en relación con la ofensiva del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (m23), que tiene apoyo de Ruanda (según la ONU y varios países occidentales), en Kivu del Sur, zona rica en minerales donde tomó esta semana la estratégica ciudad de Uvira.

El avance rebelde ocurre después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado día 4 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

La firma del acuerdo de Washington se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en RDC (MONUSCO). JS