Única sobreviviente de las trillizas nacidas en SPS recibe alta médica

Tegucigalpa – Tras 45 días de hospitalización, este martes recibió el alta médica la única sobreviviente de las trillizas que nacieron en la ciudad de San Pedro Sula.

Así lo informó Luis Felipe Peña, padre de la infante que sobrevivió tras nacer con bajo peso.

La bebé sobreviviente recibirá el nombre de Laura Raquel, indicó su progenitor.

Cabe señalar que el 25 de enero, Día de la Mujer Hondureña, nacieron en la ciudad de San Pedro Sula las primeras trillizas del año 2026.

Dos de las trillizas perdieron la vida posterior a nacer y que los médicos hicieran los esfuerzos necesarios para salvarles la vida.

El padre de 58 años y la madre 28 ya son padres de una niña de ocho años.

Este es el segundo parto que afronta la madre quien lamentó el deceso de dos de las trillizas.

Aunque las trillizas nacieron en la ciudad de SPS, son procedentes de San Marcos, Santa Bárbara, occidente de la República. (RO)