Unas 80 hectáreas fueron consumidas en incendio de El Hatillo

Tegucigalpa- Durante la madrugada de este viernes, los cuerpos de bomberos lograron controlar un incendio forestal en la zona de El Hatillo en la capital.

El mismo consumió aproximadamente 80 hectáreas de terreno tras propagarse desde la zona de El Chimbo, carretera hacia el municipio de Valle de Ángeles.

El siniestro se propagó con rapidez debido a las condiciones secas y el viento.

Para controlar este incendio forestal movilizó a varias unidades de emergencia que trabajaron durante varias horas para contener las llamas y evitar que se extendiera hacia áreas pobladas.

El monitoreo satelital del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la NASA indica 63 puntos de calor activos, especialmente en el sur y centro del territorio, una cifra que alerta sobre la magnitud del reto ambiental que enfrenta el país este 2026.

Honduras registra un inicio de año con 83 incendios, avivados por altas temperaturas y quemas agrícolas, que ya han comprometido ecosistemas estratégicos y la disponibilidad de agua en diferentes regiones, lo que pone en riesgo la sostenibilidad ambiental del país, según datos oficiales presentados por autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras. IR