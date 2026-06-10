Unas 6 mil empresas inspeccionadas y 400 sancionadas en los últimos meses reporta Protección al Consumidor

Tegucigalpa – La Dirección de Protección al Consumidor informó que en los últimos tres meses se han inspeccionado alrededor de 6 mil establecimientos comerciales a nivel nacional desde que asumieron las nuevas autoridades.

En materia de sanciones, la institución reporta alrededor de 400 empresas sancionadas, principalmente por incumplimiento de garantías y cláusulas abusivas en contratos para los clientes.

El director de la institución, Danilo Lou, contrastó la cifra con los 9,000 establecimientos supervisados en el 2025, por lo que apunta a incrementar ese número con los operativos permanentes de verificación.

“Hoy tenemos 6 mil comercios inspeccionados ya en tan solo 3 meses, porque ahora tienen una meta que cumplir diaria”, explicó.

Según Lou, mediante mecanismos de preconciliación y sanción se ha logrado recuperar alrededor de 1 millón de lempiras a favor de los consumidores.

El titular detalló que actualmente la dirección cuenta con 60 personas en total y 22 inspectores activos, cifra que será reforzada con la contratación de 10 nuevos inspectores para ampliar la cobertura en todo el país.

Asimismo, destacó que en los últimos meses han priorizado la capacitación de empleados de las instituciones inspeccionados para promover los principios de protección al consumidor.

“Esos mil quinientos ciudadanos que hemos capacitado han sido empleados de las empresas, de los rubros donde nosotros hemos encontrado mayor abuso” explicó el funcionario.

Por último, expuso que han atendido más de 2 mil llamadas en lo que va del año y que se proyecta implementar una plataforma de denuncia digital, por lo que hizo un llamado a la población a utilizar los canales de atención cuando se violenten estos derechos. AD