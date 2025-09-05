Unas 50 audiencias de descargo realizan en el Hospital de Atlántida contra enfermeras

Tegucigalpa- Este día en el Hospital General Atlántida se llevan a cabo unas 50 audiencias de descargo contra enfermeras auxiliares por su participación en las protestas que mantiene el gremio en exigencias a las autoridades de Salud.

Según se confirmó, las notificaciones fueron enviadas por la Secretaría Central, por lo que se espera que más notificaciones de audiencias sean abiertas en contra del personal que abandonó sus labores para sumarse a la huelga.

Las enfermeras auxiliares iniciaron el lunes una protesta a nivel nacional exigiendo a las autoridades el cumplimiento de sus derechos.

Asimismo, solicitaron a la presidenta Xiomara Castro intervenir en la problemática ya que también pidieron la destitución de la ministra Carla Paredes. IR