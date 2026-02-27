Unas 40 unidades paralizadas ante cobro de extorsión de la ruta Laureles- Mercado

Tegucigalpa – Unas 40 unidades del transporte que cubren la ruta Laureles- Mercado paralizaron sus unidades por cobro del mal llamado “impuesto de guerra”.

Los conductores mantienen la toma desde el lunes, por lo que cumplen cinco días sin laborar.

Los conductores denunciaron amenazas y el cobro del denominado “impuesto de guerra”.

“Esta situación ha obligado a suspender el servicio por temor a represalias, afectando directamente a usuarios que dependen a diario de esta ruta para movilizarse”, dijo uno de los afectados.

Los conductores pidieron seguridad a los entes competentes.

Un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), da cuenta que más de 384 mil hogares hondureños viven bajo la extorsión, incluyendo municipios turísticos que antes eran considerados seguros. IR