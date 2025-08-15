Unas 25 unidades de transporte decomisadas permanecen en el plantel de la DNVT

Tegucigalpa– En el plantel de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) permanecen estacionadas unas 25 unidades de transporte público que fueron decomisadas en las últimas horas por la DNVT y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Entre las rutas afectadas se encuentran Carrizal–Miraflores, Divina Providencia–Mercado, y Carrizal–La Sosa, entre otras.

Las autoridades de la Policía Nacional desmintieron las declaraciones de los transportistas que acusan irregularidades y aseguraron que las unidades fueron retenidas por diversas infracciones, como la falta de licencia de conducir o de permisos de operación.

Sin embargo, los transportistas calificaron los decomisos como “sospechosos” y sugirieron que podrían estar relacionados con la caminata de oración por la paz y la democracia convocada por las iglesias católica y evangélica que se realizará este sábado 16 de agosto a nivel nacional.

Recordaron que han puesto a disposición de las iglesias unas 100 unidades para trasladar a feligreses al evento, y temen que la retención de parte de la flota sea una medida para limitar ese apoyo.

La polémica se mantiene a pocas horas de la movilización religiosa, que prevé congregar a miles de personas en la capital y el resto del país.LB