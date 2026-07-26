Unas 240 casas destruidas y 75 bomberos heridos en el incendio de Gironda (Francia)

París – Un total de 75 bomberos han resultado heridos hasta la fecha durante las labores de extinción del fuego en Gironda (suroeste) y 240 casas quedaron destruidas según el último balance facilitado por la Prefectura (delegación del Gobierno) de la zona.

El de Gironda, que se originó el miércoles en la turística bahía de Arcachón, es el foco de llamas más grave registrado en Francia, país que está viviendo este verano una situación de récord histórico de incendios forestales.

Este fuego acumula 42.000 hectáreas quemadas y ha obligado a realizar 220.000 desalojos.

En su punto más oriental, el incendio se encuentra a una quincena de kilómetros de Burdeos, aunque el alcalde de la ciudad, Thomas Cazenave, aseguró este domingo en declaraciones a la prensa que la evacuación de la ciudad no está por el momento contemplada.

En la zona trabajan 2.500 bomberos, 1.500 militares y 1.200 policías y gendarmes.

También hay 18 aeronaves de lucha contra los incendios, a los que se les ha unido por segundo día el avión A400M, de transporte militar pero especialmente adaptado para apoyar las tareas contra el fuego.

La autovía A63, que conecta Burdeos con España, se mantiene cerrada en algunos tramos. En sentido sur-norte está clausurada entre la salida 17 (Liposthey) y 24 (Cestas) y en el contrario el cierre es entre la circunvalación de Burdeos y la salida 23 (Marcheprime).

También el tráfico ferroviario al sur de Burdeos sufre interrupciones.

En cuanto al resto de incendios, en el vecino departamento de Las Landas sigue la lucha contra el fuego de la zona de Biscarrosse, aunque las llamas están más contenidas y no han superado las 3.600 hectáreas.

Se ha evacuado a unas 36.000 personas, si bien anoche, 3.000 pudieron regresar a sus casas en zonas acotadas.

Por el contrario, en Var (sureste) las autoridades hablan de un «fuego giratorio» que ha vivido una reactivación.

Este foco ha recorrido unas 4.500 hectáreas y ha motivado la evacuación preventiva de unas 3.000 personas.

Además de estos focos, también hay fuegos activos en otros puntos como los de la isla de Córcega y en el área de Altos Alpes. EFE (AD)