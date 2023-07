Unas 150 cirugías se cancelaron en el San Felipe por tomas de colectivos de Libre

Tegucigalpa- Las pérdidas en tres semanas de tomas en el Hospital San Felipe, fueron irreparables dijo el subdirector del Hospital San Felipe, José Elias Mendoza, entre lo más notable la cancelación de 150 cirugías, que están siendo reprogramadas.

Hasta el momento no han vuelto a tomarse las instalaciones “esperemos que no lo vuelvan a hacer porque nos hemos dado cuenta el daño irreparable que le causaron a la institución y a los pacientes como bien se conoce fueron canceladas 150 cirugías más los daños a los pacientes oncológicos, las unidades de sangre que no se pudieron transfundir a los pacientes”, dijo el galeno.

Además, durante el tiempo de las tomas se perdieron cientos de consultas debido a que los pacientes de algunas áreas tenían temor a recibir agresiones por parte de los grupos que se habían tomado el hospital sindicato y colectivo de Libre que están sembrando la anarquía y caos en los hospitales, agregó el subdirector.

Meses para ponerse al día con cirugías

El daño es irreparable confirma el médico, ya que ha sido afectada la salud de los pacientes, no obstante, están trabajando para tratar de ponerse al día con la mora quirúrgica que estas tomas dejaron.

Para sacar las 150 cirugías que dejaron de realizarse, los médicos están siendo llamados a colaborar y trabajar horarios extras como ser en la jornada vespertina y sábados y domingos, para poder ayudar a la población hondureña que fue afectada.

Sin embargo, el profesional reconoció que pasarán entre dos a tres meses para ponerse al día y en casos de algunas especialidades específicas como urología donde hay muy pocos especialistas ponerse al día puede ser de más tiempo hasta seis meses.

En ese sentido el médico hizo un llamado a los grupos de colectivos de Libre que se toman los hospitales, para que sean conscientes ya que el mayor daño se ocasiona a los pacientes. LB