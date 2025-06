Unámonos a los gringos, si somos parte de EEUU nunca vamos a ser una dictadura: Chano Rivera

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el Partido Democracia Cristiana (DC), Mario Enrique Rivera Callejas expuso su oferta de campaña de cara a las elecciones generales de noviembre. Propone que Honduras se convierta en un estado de EEUU y de esa forma, aparte de los beneficios económicos, el país no correrá el riesgo de convertirse en una dictadura.

– Sólo comparto ideales con la DC y soy su candidato presidencial, pero no manejaré deuda política y tampoco las credenciales, dijo.

– Por tener una propuesta diferente no pueden inhabilitar a alguien, eso solo ocurre en dictaduras como Nicaragua y Venezuela, afirmó.

– Pidió a la clase política bajarle los decibeles a la confrontación para evitar escenarios que lleguen a ser catastróficos para Honduras.

En entrevista con Proceso Digital recordó que se fue del Partido Nacional por una reflexión que hizo después de la pandemia de COVID-19, que le hizo cuestionar que ese instituto político no aterrizaba para separarse del narcotráfico, la corrupción y otros temas que no le traen beneficios a la población.

“Estuvo 15 días en el limbo con COVID-19 y eso me hizo hacer muchas reflexiones de vida, mi relación con Dios, con mi familia, luego entendí que quizás había un propósito”, describió.

Chano Rivera cree que sí habrá elecciones en noviembre.

Rivera Callejas, de 61 años, que ya peina canas y es de la tercera edad, refirió que se preguntó qué le podía dejar a sus hijos y se respondió que un mejor país. “Solamente hay una manera en la que uno puede cambiar las cosas: participar en política, y nunca lo había hecho, nunca había aspirado ni como alcalde, ni como diputado y mucho menos de ministro. Entonces, decidí entrar a la cancha y pensé fundar un partido, pero no lo logré porque no me dio el tiempo, nunca pude ni siquiera conseguir las firmas”, explicó.

Fue así que se presentó la posibilidad de postularse en la DC, que según Chano, de ese instituto político pueden decir muchas cosas, pero nunca han gobernado y tampoco han sido cogobierno.

Bajo su propuesta política: “Nueva camino, unámonos a los gringos”, Rivera Callejas cuestionó que en 200 años de bipartidismo las cosas no han funcionado. “Si no rompemos ese sistema todo va a seguir igual: pobreza, miseria, desempleo, corrupción, inseguridad, etc; entonces es la oportunidad de decir probemos algo nuevo”.

Chano Rivera ejemplificó que el modelo que propone ya se probó en Puerto Rico, Samoa e Islas Vírgenes, isla Annobón, entre otros. Me gritan –sigue Chano– traidor a la patria, pero eso son los que han saqueado, humillado, mal utilizado los fondos públicos y los que tienen los hospitales sin medicina.

Descartó que tanto él como Godofredo Fajardo se hayan tomado por asalto a la DC. “En mi caso, yo soy un candidato temporal, hemos conjugado fuerza, estructura e ideas para ser más competitivos”, describió.

Aclaró que “yo no pertenezco a la DC. Ellos me pidieron que me inscribiera, les respondí que prefería mantenerme como independiente. Yo no tengo nada que ver con sus asuntos, todas las planillas de diputados y alcaldes, todo es manejado por el directorio de la DC, igualmente ellos manejarán la deuda política, no voy a tocar un centavo de la DC, todas las credenciales las manejará la DC”.

Rechazó la acusación que le hace el exlíder del movimiento de los Indignados, Ariel Varela, quien desde Alemania presentó una denuncia en su contra por delitos de traición a la patria luego que en el sorteo llegara arropado con la bandera de Estados Unidos. Pero a la voz de Varela también se han unido el exfiscal general Edmundo Orellana, y el vicealcalde de SPS Omar Menjívar. “Estos dos últimos personajes van más allá, pide a la Fiscalía que me metan 15 años preso”, indicó.

Apartó que detrás de esas posiciones políticas haya algo más allá. “Yo soy un publicista, un presentador de televisión, tengo un problema a la 1.00 de la tarde, un canal bien balanceado, me parece que son cuestiones políticas porque creen que quedando bien afectando a un candidato político que tiene un propuesta diferente, van a ganar puntos”, bosquejó.

Adicionó que los políticos de Libre levantan con las banderas de Venezuela y Cuba en sus concentraciones partidarias. “Si quitan a la DC impiden que un partido decente y beligerante esté en la mesa electoral. Donde inhabilitan a los opositores, lo hacen en Venezuela y Nicaragua”, dijo.

Dijo que es un candidato presidencial prestado a la DC, pero él sigue siendo independiente.

Insistió que “es absurdo que eliminen a alguien porque ande una bandera gringa o por tener una propuesta diferente. Algunos dirán que es loca, sí estoy loco por cambiar a Honduras, otros dicen que es traición a la patria, no, los traidores se han robado este país”.

Esbozó que lo que pretende es que todos los hondureños tengan la ciudadanía americana, que no los deportes y no les cobren impuestos a las remesas.

El también estratega político descartó que su propuesta sea una subyugación a EEUU. “Eso es lo que tenemos hoy a la pobreza, hambre, miseria, a las cúpulas y las élites. Claro que no, los hondureños si somos parte de EEUU van a convertirnos en algo más grande”.

Ejemplificó que en la actualidad Honduras gasta miles de millones en las FFAA, pero al ser parte de EEUU automáticamente el cuerpo castrense se vuelve una guardia nacional como ocurre en Puerto Rico, entonces todos esos recursos que se gastan en las FFAA pasarían a otros renglones como educación o salud. Además –citó– hoy tenemos un jefe militar alineado el gobierno 100 %, pero bajo mi propuesta este sería nombrado por la jefa del comando sur. La CSJ la escogería el departamento de Justicia, la Fiscalía lo elegiría el fiscal norteamericano, es decir toda la contaminación política se termina.

El egresado en Ciencias Políticas en Washington, EEUU, defendió que todo está dado por las coyunturas políticas. La política de Donald Trump dice que Canadá debe ser el Estado 51, México el 52, que Groenlandia y el Canal de Panamá deben ser estadounidenses.

Se declaró un creyente que sí habrá elecciones generales el próximo 30 de noviembre y que no tendrá problemas para felicitar al que resulte presidente por decisión de los electores. “Yo ya soy un ganador porque ya abrí una puerta, una puerta hacia el futuro para los hondureños”, estimó.

Finalizó exponiendo que “los puertorriqueños hoy son gringos porque tienen el pasaporte norteamericano, pero nunca pierden ni su cultura, ni su tradición, ni su identidad. Se sienten boricuas siempre, cantan su himno, tienen su bandera, tienen su mismo escudo, tiene su selección de fútbol que compite contra EEUU, tiene su mismo lechón, su comida, se meten al mar en la tarde, tienen su día de San Juan, eso no se pierde. Tenemos una gran oportunidad de un gran cambio, de un nuevo camino que te dará lo que nunca has tenido, por eso exploremos el cambio, atrevámonos”. JS