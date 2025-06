Unai Simón: «Que Cristiano siga marcando, pero no el domingo»

Stuttgart (Alemania) – Unai Simón, portero de la selección española, calificó este viernes a Cristiano Ronaldo como un ejemplo de trabajo, le deseó que siga marcando y llegue a los mil goles en partidos oficiales, pero a la vez dijo que espera que no haga ningún tanto el domingo en la final de la Liga de Naciones entre Portugal y España.

“Es un ejemplo del trabajo, del día a día, del sacrificar muchas cosas de su vida por el fútbol. Yo no me veo a los cuarenta años al nivel de Cristiano. La verdad, para mí es un privilegio y un orgullo poder competir y enfrentarme a él. Me alegra mucho ver que sigue marcando goles y ojalá llegue a los mil goles en partidos oficiales y, a la inversa, ojalá no marque ningún gol este domingo», dijo el portero vasco al ser preguntado por el capitán portugués.

Unai Simon fue preguntado también por los elogios que recibió tras la victoria por 5-4 del seleccionador Luis de la Fuente que dijo que se alegraba mucho ya que el portero había sido «maltratado» por los críticos en otro tiempo.

“Maltratado creo que no es la palabra, en el mundo del fútbol existen las críticas y hay que convivir con ellas. Creo que se refería a una etapa que yo viví después del Mundial en el que nos eliminó Marruecos y que no fue un Mundial muy bonito para la afición. Fue realmente una mala época pero el tiempo todo lo cura y las críticas hay que saber llevarlas y saber que forman parte del fútbol. No sé si porque eso es lo que la sociedad busca, los debates, las opiniones», señaló.

«Este tipo de situaciones gustan y venden, pero hay que aprender a centrarte en lo que verdaderamente importa en el mundo del fútbol que es lo que piensas tú, lo que piensan tus compañeros y lo que piensa el entrenador», agregó.

Unai dijo que así como sabe que no debe tomar demasiado en serio las críticas negativas, tampoco debe darle mucha importancia a las críticas positivas cuando no vienen del entorno más cercano.

«Así como no tengo en cuenta las críticas negativas tampoco tengo en cuenta las críticas positivas de gente que no sea mi entrenador, mis compañeros o mi madre. Como en este caso lo ha dicho el mister lo tomo más en serio, pero creo que cada uno de nosotros es consciente de su rendimiento y yo estoy muy contento del partido que hice», afirmó.

Con respecto a la ausencia de Rodri en la selección, dijo que el jugador del City le da mucho a la selección pero que Martín Zubimendi ha sabido recoger el testigo en la posición, ponerle los galones, y que todo el equipo se siente muy seguro con él. JS