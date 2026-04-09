UNAH ya tiene nuevos representantes estudiantiles con histórica participación en elecciones

Tegucigalpa- Con la participación de 31 mil 144 votos que representan el 40.45% del total de la matrícula, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) eligieron a sus representantes, en una histórica jornada que superó las elecciones de los años 2022 y 2024.

El primer resultado obtenido fue el de la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH), donde Robisson Hernández, candidato del Movimiento ECCO y estudiante de las carreras de Derecho e Ingeniería Química, se alzó con la victoria al contabilizar a sus favor 10,500 votos.

«Hago un llamado a los demás actores estudiantiles a trabajar juntos para sacar adelante a nuestra Universidad», fueron las primeras palabras de Hernández, quien indicó que las elecciones estudiantiles celebradas en la UNAH son ejemplarizantes para el país, por la transparencia, seguridad y rapidez de los resultados del proceso.

Resaltó además que tomará aquellas ideas y propuestas de los otros actores estudiantiles en contienda que sean de beneficio para la comunidad universitaria y asegura una FEUH unida.

Agregó que buscará un ente externo para que audite su período al frente de la FEUH; además, resaltó que sus primeras acciones se enfocarán en la creación de un comité de investigación científica para estudiantes de todas las facultades y campus, para generar conocimiento desde ese espacio.

Adelantó también que la FEUH recuperará su voz de los años 80 y 90 con posicionamientos sobre las diferentes problemáticas del país, pero también generando propuestas para cambios estructurales.

Al concluir, destacó el robusto sistema de voto electrónico de la empresa Evoting que implementó la UNAH para estas elecciones, calificando este mecanismo como transparente, seguro, confiable y rápido.

La integración del Comité Ejecutivo de la FEUH, así como los resultados de los otros tres niveles electivos, incluidos los representantes del Consejo Universitario, se brindarán en el transcurso de la presente semana, por la Junta Nacional Electoral (JEN), ente rector del proceso. IR