UNAH y PNUD firman proyecto para modernizar e innovar educación superior

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron este martes un proyecto para modernizar e innovar la educación superior.

La firma del documento estuvo a cargo del rector Odir Fernández y el representante del PNUD, Alessandro Fracassetti, en Ciudad Universitaria de la UNAH.

El proyecto está orientado a fortalecer las capacidades institucionales y mejorar el desempeño académico de la UNAH para elevar la calidad de los servicios educativos que se ofrecen la comunidad estudiantil.

El documento es denominado “mejora de la educación superior mediante el fortalecimiento de capacidades en la UNAH”, y busca modernizar la gestión universitaria, fortalecer el bienestar estudiantil, promover la innovación académica e impulsar la sostenibilidad estudiantil.

La implementación de la alianza se fundamenta en la modernización tecnológica y digital, la expansión de la infraestructura física y la promoción de una cultura académica más inclusiva y equitativa.

La ejecución se desarrollará bajo la modalidad de implementación directa del PNUD, con coordinación de la UNAH y acompañamiento de actores estratégicos que fortalecerán la gestión y sostenibilidad del proyecto.

El rector de la UNAH comentó que esta alianza representa un paso trascendental para la educación superior hondureña.