spot_img
Nacionales

UNAH suspende clases viernes 28 de noviembre y lunes 1 de diciembre por proceso electoral

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) anunció la suspensión de actividades en Ciudad Universitaria y en todos sus campus a nivel nacional este viernes 28 de noviembre y lunes 1 de diciembre, en el marco del proceso electoral.

Durante estas fechas no habrá clases ni atención administrativa.

Las labores se reanudarán el martes 2 de diciembre en horario habitual.

Las autoridades de la UNAH pidieron a la comunidad universitaria mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante cualquier actualización. IR

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024