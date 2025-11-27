UNAH suspende clases viernes 28 de noviembre y lunes 1 de diciembre por proceso electoral

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) anunció la suspensión de actividades en Ciudad Universitaria y en todos sus campus a nivel nacional este viernes 28 de noviembre y lunes 1 de diciembre, en el marco del proceso electoral.

Durante estas fechas no habrá clases ni atención administrativa.

Las labores se reanudarán el martes 2 de diciembre en horario habitual.

Las autoridades de la UNAH pidieron a la comunidad universitaria mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante cualquier actualización. IR