UNAH suspende actividades presenciales este martes en Tegucigalpa por toma de posesión de Asfura

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), comunicó que las actividades presenciales para este martes se realizarán bajo las modalidades de teledocencia y teletrabajo.

Esta disposición es únicamente para el personal docente, administrativo y de servicio de Ciudad Universitaria de Tegucigalpa.

Esta programación se debe a la toma de posesión de Nasry Asfura como presidente de la nación este martes 27 de enero en el Congreso Nacional.

El personal de Ciudad Universitaria retomará a las actividades presenciales el miércoles 28 de enero. AG