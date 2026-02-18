UNAH remarca que transporte estudiantil beneficia a más de 20 mil jóvenes 

Tegucigalpa- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), remarcó en comunicación oficial que su servicio de transporte estudiantil beneficia diariamente a más de 20,000 estudiantes en distintas regiones del país, garantizando el acceso a una educación superior pública, gratuita y de calidad.

De acuerdo con la institución, este proyecto responde a una política institucional orientada a reducir las barreras económicas y sociales que limitan la permanencia de los jóvenes en el sistema universitario, especialmente aquellos provenientes de sectores vulnerables.

La UNAH detalló que todas las diligencias realizadas en el marco del convenio del transporte se han desarrollado bajo principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, con indicadores que aseguran el uso adecuado de los recursos públicos que administra la casa de estudios.

En ese sentido, la universidad lamentó que un reducido grupo pretenda deslegitimar y obstaculizar un servicio que representa un beneficio social significativo para miles de familias hondureñas. Asimismo, rechazó los intentos de boicot, amedrentamiento y amenazas dirigidas contra el transporte gratuito.

“A pesar de estas acciones, la UNAH reitera de manera firme que no suspenderá la prestación del servicio, pues constituye un compromiso institucional con el derecho a la educación superior”, señala el comunicado oficial.

La institución también invitó a las personas que se consideren afectadas a acercarse directamente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de participar en los procesos que dicho organismo internacional desarrolla conforme a sus normas y procedimientos, destacando que la vía institucional y el respeto al debido proceso son los mecanismos idóneos para canalizar cualquier inconformidad.

Finalmente, la UNAH expresó su agradecimiento a las Fuerzas Armadas de Honduras por el acompañamiento y apoyo brindado en materia de seguridad, lo que ha permitido garantizar la integridad del servicio y la protección de la comunidad estudiantil frente a actos de intimidación. La universidad dejó claro además que no mantiene ninguna relación contractual con empresas de transporte y lamentó que sectores que en el pasado no ofrecieron un servicio adecuado pretendan hoy obstaculizar un proyecto que beneficia ampliamente a la sociedad hondureña.LB