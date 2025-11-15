UNAH reitera disponibilidad al CNE de flota vehicular para elecciones generales

Tegucigalpa – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, reiteró la disponibilidad de la flota vehicular al servicio del Consejo Nacional Electoral (CNE) para los comicios del 30 de noviembre.

A través de una carta que remitió el rector a la titular del CNE, Ana Paola Hall, afirmando que puede prestar la flota vehicular institucional de la UNAH para el proceso electoral.

Detalló que la flota consiste en vehículos pick up, y buses pueden ser utilizados para garantizar el traslado del material electoral en caso que el CNE no logre la contratación de la empresa para la distribución de las maletas.

Fernández afirmó que esta acción tiene el objetivo de contribuir al desarrollo adecuado del proceso electoral.

Señaló que en caso que el CNE apruebe utilizar la flota vehicular de la UNAH, tendrá que comunicarse con el secretario ejecutivo de administración y finanzas de esta casa de estudio, Eduardo Joaquín Gross.

Hasta el momento, el CNE ha recibido la propuesta de tres empresas para adjudicar la contratación expedita del servicio de transporte de materiales electorales.

Las empresas Moro, Gold de Choluteca y Transportes y Logísticas Junior H son las empresas que presentaron su documentación. AG