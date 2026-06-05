UNAH recibe terreno y edificio para iniciar clases presenciales en El Progreso

El Progreso- La Municipalidad de El Progreso, Yoro, realizó ayer el traspaso oficial de un terreno y edificio a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el marco de proyecto de expansión de la educación superior en diferentes departamentos.

Durante el acto participaron el alcalde de El Progreso, Alexander López, y el rector de la UNAH, Odir Fernández, quienes destacaron que el proyecto permitirá impartir clases presenciales y ampliar la oferta académica en la zona.

“Más de 40 años de lucha y hoy se da inicio. A la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus El Progreso”, expresó el edil durante la ceremonia.

Por su parte, Fernández señaló que la entrega representa la primera fase de un proyecto que se desarrollará de manera gradual y que ya contempla el fortalecimiento del propedéutico, la aplicación de la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA).

“Hoy cumplimos una primera etapa, el inicio de este proyecto. Evidentemente va por etapas, no todo se puede hacer de una sola vez”, afirmó.

El rector también confirmó que ya están abiertas las inscripciones para los programas preparatorios dirigidos a los aspirantes que realizarán la prueba de admisión. AD