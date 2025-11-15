UNAH recibe 400 credenciales para ser observadores en las elecciones

Tegucigalpa – Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) recibieron este sábado las credenciales que los acreditan como observadores del proceso de elecciones generales para el 30 de noviembre.

El rector Odir Fernández y otras autoridades universitarias se apersonaron al Consejo Nacional Electoral (CNE)

“El compromiso es grande: asumimos esta responsabilidad para fortalecer nuestra democracia”, expresó Fernández.

Mientras que la decana de la facultad de Ciencias Sociales, Carmen Julia Fajardo, comentó que la UNAH se viene preparando desde septiembre del año pasado para ser observadores.

Detalló que lograron acreditar a 400 observadores a nivel nacional, y solo 100 en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

Fajardo confirmó que los observadores serán profesores que forman parte de la red de investigadores a nivel nacional y estudiantes que llevan un año de capacitación. AG