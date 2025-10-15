UNAH reanuda todas sus actividades presenciales este jueves

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reanudará todas sus actividades presenciales este jueves 16 de octubre.

Así lo informó la casa de estudios superiores a través de un comunicado en el que se instruye retomar todas las actividades este jueves.

En ese sentido, todas las actividades académicas, administrativas y de servicios se reanudarán este jueves.

Lo anterior incluye el servicio de transporte gratuito para estudiantes de Ciudad Universitaria.

De igual manera el Comedor Universitario y Café Origen 1847 retomarán sus servicios prestados a los beneficiarios del programa Mi Bienestar UNAH.

Cabe señalar que la UNAH estaba funcionando de forma parcial a causa de las alertas emitidas por las lluvias.

Pese a que las alertas continúan, las autoridades acordaron retomar todas las actividades de manera presencial. (RO)