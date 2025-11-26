UNAH realiza segunda aplicación de prueba Phuma virtual para hondureños en el exterior

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), realizó hoy la segunda aplicación de la prueba PHUMA Virtual, un proceso que trasciende fronteras y abre las puertas del conocimiento a aspirantes hondureños y extranjeros que, desde cualquier parte del mundo, podrán iniciar su formación universitaria a través de la modalidad virtual.

El desarrollo de esta modalidad virtual representa un avance sin precedentes en la proyección internacional de la UNAH, brindando a estudiantes la oportunidad de evaluar sus conocimientos e iniciar sus estudios superiores desde cualquier parte del mundo.

“Hoy marcamos un nuevo hito en la historia educativa del país”, señaló la UNAH en sus redes sociales.

Cabe señalar que actualmente las clases de la carrera de Derecho, Pedagogía, Psicología, Informática Administrativa, técnico en Microfinanzas y licenciatura en Ecoturismo se ofertan de manera virtual.

En ese orden, cualquier hondureño puede estudiar estas carreras bajo la modalidad virtual sin tener que recurrir presencialmente a uno de los centros universitarios.

Se prevé que para el primer periodo del 2026 se amplié la oferta académica en la modalidad virtual y se inicien a ofrecer las clases de la carrera de Medicina. (RO)