UNAH presenta recurso de amparo ante la CSJ por falta de transferencias millonarias

Tegucigalpa – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, junto a decanos y colaboradores de la institución, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo debido a la falta de transferencias estatales superiores a los 1,300 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), situación que mantiene a la Máxima Casa de Estudios en una severa crisis financiera.

– Rector: no tenemos recursos ni para el pago del aguinaldo de los empleados pese a que ellos han trabajado como corresponde.

Fernández explicó que la UNAH no ha recibido desembolsos desde julio, lo que ha dejado sin recursos a la institución para cumplir con obligaciones básicas.

“Estamos haciendo uso del derecho de petición, queremos que se nos restituyan nuestros derechos y garantías. No puedo pagarles a los trabajadores el decimotercer mes ni cumplir con las cuotas correspondientes pese a que ellos han trabajado”, declaró el rector tras presentar el recurso.

Miles de empleados afectados

Debido a la falta de fondos, los trabajadores universitarios realizaron acompañamiento al rector en Tegucigalpa, pues señalan que la ausencia de estos recursos afecta directamente sus derechos laborales y amenaza el funcionamiento de la institución.

La UNAH advirtió que la deuda millonaria pone en riesgo el pago al personal docente, administrativo y de servicios, afectando a más de 7,000 trabajadores, además de estudiantes y la comunidad universitaria en general.

“Desconozco cuál es el motivo por el que no nos han hecho las transferencias cuando la UNAH está cumpliendo con su labor en la educación superior”, agregó Fernández. “Estamos al cierre del año y no tenemos respuesta. No nos responden nada”.

La acción legal fue presentada por la Oficina Jurídica de la UNAH, argumentando que la falta de transferencias vulnera derechos esenciales de la institución, incluyendo autonomía universitaria, estabilidad financiera y garantías laborales. LB