UNAH pide no reducir protestas recientes a “actividades con tinte político”

Tegucigalpa – El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH advirtió en un reciente boletín sobre el conflicto social que las protestas registradas en el país responden a una diversidad de causas y actores.

La posición fue ampliada por la coordinadora del área de Democracia del IUDPAS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Yajaira Padilla, quien en conversación con Proceso Digital señaló que, si bien toda acción social tiene una dimensión política, no necesariamente responde a estrategias partidarias.

“Obviamente es ingenuo pensar que este tipo de actores no tienen ciertas afinidades políticas, sin embargo, la diversidad de demandas y de actores involucrados hace contraproducente asumir que todo es oposición”, explicó.

Padilla detalló que dentro del monitoreo del instituto se han identificado manifestaciones vinculadas a temas laborales, acceso a servicios públicos, infraestructura y también reclamos de sectores organizados políticamente.

Según indicó, algunas de estas acciones corresponden a militantes de partidos políticos, pero también a ciudadanos con demandas cotidianas, incluyendo reclamos por empleo, condiciones laborales y acceso a servicios básicos.

“No es que todo lo que genera descontento sea producto de la oposición. Hay demandas reales que no pueden invisibilizarse”, subrayó.

Riesgo de respuestas centradas solo en la fuerza

En relación con las medidas de presión utilizadas por los manifestantes, como tomas de carreteras y bloqueos, la especialista señaló que son mecanismos tradicionales que buscan visibilizar demandas, aunque pueden afectar a terceros.

No obstante, advirtió sobre el riesgo de que la respuesta del Estado se enfoque principalmente en el uso de la fuerza.

“Preocupa que se esté planteando cómo contrarrestar estas acciones desde la fuerza. La fuerza puede despejar vías, pero no resuelve las demandas”, afirmó.

Padilla insistió en que el diálogo debe ser el principal mecanismo de resolución, por encima de medidas coercitivas, para evitar la escalada de violencia y la profundización del conflicto social.

También se refirió a la importancia de evitar que los problemas se atiendan de manera fragmentada, ya que esto podría resolver la demanda de un grupo, pero dejar inconformes a otros sectores.

“El riesgo es atender a un actor y que otro quede insatisfecho, sin resolver el conflicto de fondo”, apuntó.

Finalmente, la académica identificó que las principales exigencias sociales se concentran en tres áreas: condiciones laborales, acceso y calidad de servicios públicos, y costos de vida.

En un segundo plano, aunque con creciente relevancia, aparecen las demandas de participación ciudadana en la toma de decisiones.

“El reto no es solo resolver conflictos, sino construir mecanismos de gobernanza donde los actores tengan participación real”, concluyó Padilla. AD