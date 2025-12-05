UNAH pide a actores políticos que respeten la institucionalidad electoral

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), instó este viernes a la clase política a que respete la institucionalidad y espere los resultados oficiales de las elecciones generales.

Mediante un comunicado emitido a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) exhortó a los actores políticos a privilegiar el diálogo, el respeto mutuo y el interés superior de la comunidad por encima de cualquier aspiración particular.

Consideró que la aceptación de los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) es un pilar fundamental que legitima el proceso democrático y demuestra madurez política.

Hizo un llamado a las autoridades y dirigencias de los partidos políticos en contienda a evitar discursos que inciten el conflicto y la violencia política.

Enfatizó que la actuación responsable de todos los actores políticos es esencial para consolidar una democracia basada en Estado de derecho, capaz de asegurar la convivencia pacífica, transición ordenada y bienestar colectivo.

Por otro lado, la UNAH invitó a la ciudadanía del municipio de San Antonio de Flores en el departamento de El Paraíso que ejerza el sufragio de manera pacífica.

Señaló que las elecciones deben darse en un ambiente de tranquilidad, sin presiones ni confrontaciones y sin caer en provocaciones. JS