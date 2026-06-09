UNAH muestra resultados: crecimiento académico, innovación tecnológica y expansión regional marcan 2026

Tegucigalpa – Más estudiantes en las aulas, nuevas oportunidades de acceso a la educación superior, mayor inversión en investigación científica y proyectos de innovación con impacto nacional, marcaron los primeros meses de 2026 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuyos resultados fueron presentados este martes durante su Rendición de Cuentas ante representantes de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, organismos de cooperación internacional, cuerpo diplomático y comunidad universitaria.

El evento, realizado en el Auditorio Alma Máter en el marco del Día Nacional de la Integridad y Lucha Contra la Corrupción, constituyó un ejercicio de transparencia institucional mediante el cual la máxima casa de estudios expuso los principales avances alcanzados durante el primer semestre del año en materia académica, científica, tecnológica, administrativa y de expansión educativa.

Durante la jornada participaron autoridades universitarias, representantes estudiantiles, organismos de control, instituciones gubernamentales, organismos internacionales y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, quienes conocieron de primera mano los resultados de una gestión orientada al fortalecimiento de la educación superior pública y al desarrollo del país.

En sus palabras de cierre, el rector de la UNAH, Odir Fernández, destacó que la institución atraviesa una etapa de transformación sustentada en resultados concretos, transparencia y una visión de crecimiento orientada a ampliar las oportunidades educativas para miles de jóvenes hondureños. Asimismo, reafirmó el compromiso de la universidad con la rendición de cuentas, la eficiencia en la administración de los recursos públicos y el fortalecimiento permanente de la calidad académica.

Uno de los principales indicadores presentados fue el crecimiento sostenido de la matrícula estudiantil. La UNAH registró más de 77 mil estudiantes durante el primer período académico de 2026 y proyecta superar los 84 mil estudiantes en el segundo período del año, consolidando una tendencia positiva en el acceso a la educación superior pública y ampliando las oportunidades de formación para la juventud hondureña.

La institución también destacó los avances del programa Mi Bienestar UNAH, una de las iniciativas de apoyo estudiantil más importantes del país, que proyecta beneficiar este año a 35 mil estudiantes mediante acciones orientadas al bienestar físico, emocional, académico y social, contribuyendo a la permanencia y éxito de miles de jóvenes en las aulas universitarias.

En materia de expansión académica, se resaltó la apertura de la nueva sede de la UNAH en El Progreso, Yoro, un proyecto que acerca la educación superior a nuevas regiones y amplía las oportunidades de acceso para estudiantes de distintos municipios del norte del país. A ello se suman los planes de fortalecimiento de la presencia institucional en zonas estratégicas como Tocoa, La Entrada e Islas de la Bahía, reafirmando el compromiso universitario con la descentralización educativa.

Los avances tecnológicos también ocuparon un lugar destacado durante la presentación. La implementación de Registro V5 ha permitido modernizar los servicios estudiantiles, facilitando procesos académicos y administrativos mediante herramientas digitales accesibles desde cualquier parte del país y del extranjero. Esta transformación tecnológica fortalece la eficiencia institucional y mejora la experiencia universitaria de miles de estudiantes.

Entre los proyectos estratégicos anunciados sobresale la construcción del Centro de Innovación K-INNO4U, impulsado mediante una cooperación no reembolsable superior a los 240 millones de lempiras otorgada por el Gobierno de la República de Corea a través de KOICA. Esta infraestructura albergará laboratorios de última generación, espacios colaborativos para investigadores y empresas, así como áreas destinadas al desarrollo de emprendimientos tecnológicos, convirtiéndose en un referente nacional y regional para la innovación.

La Rendición de Cuentas también evidenció el fortalecimiento de la investigación científica. La inversión institucional destinada a este sector supera los 34 millones de lempiras en 2026, reflejando un crecimiento sostenido en el financiamiento de proyectos de investigación, becas científicas, fondos concursables y publicaciones académicas, con el propósito de consolidar a la UNAH como uno de los principales centros de generación de conocimiento en Honduras y Centroamérica.

Asimismo, se informó sobre la actualización de planes de estudio en diversas carreras universitarias, la ampliación de oportunidades de acceso a través de la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA), la internacionalización de la institución y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y modernización administrativa, pilares que forman parte de la visión estratégica impulsada por las actuales autoridades universitarias.

La Rendición de Cuentas 2026 reafirmó el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con la transparencia, la calidad académica, la innovación y la mejora continua de sus servicios. Los resultados presentados reflejan una institución que amplía oportunidades educativas, fortalece la investigación científica, impulsa la transformación tecnológica y consolida su presencia en todo el territorio nacional, contribuyendo al desarrollo social, económico y científico de Honduras. JS