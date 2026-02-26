UNAH mejora 173 posiciones en el Ranking mundial SCImago 2026

Tegucigalpa – La ciencia que se produce en Honduras tiene posición, medición y reconocimiento internacional. Así lo confirma la edición 2026 del Ranking de Universidades del SCImago Institutions Rankings (SIR), donde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) destaca en la posición 1,808 entre las 5,491 mejores universidades del mundo, mejorando 173 posiciones en comparación al 2025.

A nivel mundial, existen aproximadamente 25,000 universidades, de ellas 5,491 lograron calificar para esta edición del ranking, evaluándolas bajo una metodología que pondera tres dimensiones: investigación (50%), innovación (30%) e impacto social (20%). Dentro de ese universo altamente competitivo, la UNAH mejoró sus posiciones en las tres dimensiones a nivel mundial y regional, consolidándose como la institución hondureña mejor ubicada en indicadores científicos internacionales.

¿Qué significa el resultado en este ranking 2026?

La posición que ocupa la UNAH no es simbólica. Es el resultado de indicadores verificables, entre los que se miden:

• Producción científica en revistas de excelencia internacional.

• Impacto de las publicaciones mediante citaciones académicas.

• Altos niveles de colaboración en redes internacionales de investigación.

• Desempeño en múltiples áreas del conocimiento.

• Impulso al desarrollo tecnológico e innovación.

• Presencia digital institucional y visibilidad global.

La ubicación alcanzada en el ranking refleja no solo volumen de producción científica, sino calidad e impacto comparado con miles de universidades del mundo.

Posicionamiento en el mapa global

Estar posicionada en este ranking implica ser evaluada con criterios técnicos uniformes y comparables a los aplicados a universidades de Europa, Asia, Norteamérica y América Latina. En otras palabras, la UNAH se mide bajo estándares globales.

En un contexto nacional donde la inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación enfrenta desafíos estructurales, la posición que mantiene la UNAH en 2026 demuestra madurez institucional, sostenibilidad investigativa y capacidad de interactuar en escenarios internacionales al más alto nivel.

En los últimos años la UNAH ha impulsado la investigación mediante un aumento significativo en la inversión, nuevos instrumentos de financiamiento, como becas, fondos concursables e incentivos; y crecimiento en la cantidad de proyectos y publicaciones científicas realizadas.

Este impulso cuantitativo está acompañado por una modernización estructural que incluye la actualización hacia una Política Institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), el desarrollo de un sistema informático para la digitalización y agilización de procesos, y un giro estratégico hacia la innovación y la propiedad intelectual fuertemente articulado con los sectores productivos y sociales.

Lo que representa para Honduras

Para los estudiantes, figurar en estas clasificaciones mundiales significa formarse en una universidad con reconocimiento y posicionamiento científico internacional. Para los investigadores, representa el respaldo de una institución cuya producción académica es medida, comparada y validada a nivel global. Y para Honduras, es la confirmación de una presencia real en el mapa mundial del conocimiento.

La ciencia no es discurso; es evidencia medible. Y en 2026, la UNAH vuelve a demostrar que Honduras tiene capacidad científica para participar de los procesos de producción de conocimientos que transforman las sociedades. JS