UNAH lanza “diálogo con partidos políticos” para conversar con candidatos, incluidos presidenciables

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizó este lunes el lanzamiento de “Diálogos con Partidos Políticos” un espacio para dialogar con los candidatos de diferentes institutos políticos para conocer sus propuestas.

El rector Odir Fernández comentó que este espacio ya fue implementado con éxito en el Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico (CURLA) con los candidatos a diputados de los diferentes partidos políticos.

Igualmente, destacó que en el centro regional de Copán también dialogaron con los candidatos de diferentes partidos políticos.

Los Diálogos Políticos organizados por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS), reunieron a aspirantes a diputaciones de todos los partidos políticos, quienes expusieron sobre los temas relevantes​ para el departamento, la región y el país.

Fernández anunció que la UNAH Valle de Sula (UNAH-VS) y el campus de Cortés realizarán en septiembre un diálogo con los candidatos a alcaldes en septiembre.

La actividad ha permitido a la UNAH ser la primera instancia​ en lograr el diálogo entre todas las fuerzas políticas que participan en el proceso electoral de​ 2025.

Señaló que impulsar diálogos permitirá fortalecer la democracia al conocer las propuestas y mecanismos para convencer a un electorado, que en algunos casos están decepcionados o indecisos.

Sin embargo, el rector anunció que invitaron a los cinco presidenciables a un diálogo con la comunidad universitaria para octubre

“Vamos a enviar invitaciones para los presidenciables para que comparezcan ante la comunidad universitaria para ser cuestionados, consultados y conocer sus planes en el próximo gobierno”, dijo el rector de la UNAH.

La UNAH, el Consejo de Educación Superior y la Universidad de San Pedro Sula (USAP) invitan a la juventud universitaria y la ciudadanía en general, a sumarse a este importante ejercicio democrático que permite conocer de primera mano las propuestas de quienes aspiran gobernar el país el próximo cuatrienio. AG