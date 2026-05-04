UNAH invierte L18 millones en tecnología educativa y fortalece la enseñanza con 194 pantallas inteligentes

Tegucigalpa – Con una inversión de 18 millones de lempiras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), adquirió un total de 194 pantallas inteligentes de última generación, que serán instaladas en aulas y espacios universitarios a nivel nacional.

La iniciativa forma parte de un convenio suscrito en 2025 con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), orientado a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante herramientas tecnológicas que amplían el acceso y mejoran la calidad educativa, sobre todo de manera virtual.

En ese sentido el rector de la UNAH, Odir Fernández, destacó la recepción del equipo tecnológico, el cual permitirá robustecer la teledocencia y la modalidad virtual. Según explicó, la proyección institucional es superar los 40 mil estudiantes matriculados bajo estas modalidades, tanto a nivel nacional como internacional.

“Estamos poniendo en marcha este convenio que apuesta por la innovación y la mejora continua. La tecnología es una necesidad para fortalecer la educación superior”, afirmó el rector, al subrayar el compromiso de la universidad con la transparencia y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales.

Adicionó que, con esta inversión, la UNAH reafirma su visión de consolidar un sistema educativo moderno, inclusivo y competitivo, en el que la digitalización se convierte en un pilar clave para ampliar oportunidades de formación. “Lo público debe ser lo mejor”, enfatizó Fernández. LB