UNAH instala más de 180 pantallas y amplía servicios con apoyo del PNUD

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), avanza en la modernización de sus campus mediante la implementación de tecnología, servicios y equipamiento, en el marco de su alianza estratégica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como parte de estos procesos, se impulsa la instalación de más de 180 pantallas digitales inteligentes distribuidas en facultades, institutos de investigación y centros regionales, fortaleciendo los entornos de enseñanza y comunicación institucional.

Además, se desarrollan acciones que impactan directamente a la comunidad universitaria, incluyendo la entrega de insumos para procesos académicos —como títulos y medallas—, así como la implementación de servicios de conectividad satelital, equipamiento de espacios de coworking, comedor universitario y estancia infantil, junto con servicios esenciales de limpieza, fumigación e impresión académica.

El alcance de estas iniciativas abarca más de 20 unidades académicas y administrativas en distintos campus del país, lo que permite ampliar la cobertura de servicios y reducir brechas de acceso a tecnología e infraestructura.

Estos procesos, actualmente están en fase de recepción y ejecución durante 2026, y responden a un modelo de gestión orientado a la transparencia, eficiencia y fortalecimiento institucional, mediante la cooperación internacional.

Henzel García, director de Adquisiciones de la UNAH, explicó que en 2025 el rector realizó una revisión de los procesos de compra de bienes y servicios, identificando una mora significativa.

“Había procesos de hasta 11 años que, por tecnicismos legales, es decir, por cuestiones propias de la Ley de Contratación del Estado, se habían retrasado”, señaló. En este contexto, agregó, se optó por buscar un aliado con prestigio y experiencia que permitiera ejecutar los fondos de manera más ágil.

“Esta alianza con el PNUD nos permite acelerar la modernización de la UNAH, llevando tecnología, servicios y mejores condiciones a nuestros campus a nivel nacional”, destacó la fuente.

El impacto de estas acciones se traduce en mejores condiciones para estudiantes, docentes y personal administrativo, consolidando una universidad más moderna, inclusiva y preparada para los desafíos actuales. JS