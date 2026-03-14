UNAH iniciará pagos a médicos residentes a partir del lunes

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma (UNAH) informó que recibió este sábado las transferencias de parte de la Secretaría de Salud (Sesal) y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para el pago de la beca-estipendio a los médicos residentes.

-El centro de educación superior informó que ya recibió transferencias de la Secretaría de Salud y del IHSS, este último de forma parcial.

El ente de educación superior señaló que el dinero de, Sesal fue transferido completamente, mientras que el IHSS lo hizo de forma parcial, pero las autoridades universitarios señalaron que con recursos propios pondrán el restante, con la confianza que el Seguro Social haga la transferencia que falta.

En ese sentido la UNAH apuntó que comenzó a realizar el procesamiento y trámite de pago y anunciaron que el lunes a partir de las 8 A.M. se iniciará el proceso de pago con la entrega de los cheques respectivos a los médicos residentes.

En el comunicado las autoridades universitarias reconocen el rol que desempeñan los médicos residentes en el sistema hospitalario nacional, así como el compromiso y dedicación que implica su formación profesional que beneficia al pueblo hondureño.

La alma mater reiteró el compromiso permanente con la formación de especialistas médicos de alto nivel.

La Secretaría de Salud acreditó más de 17 millones de lempiras a la UNAH para que procediera al pago de los 361 médicos residentes que realizan su formación en los principales hospitales públicos del país.

Los médicos residentes iniciaron una protesta, señalando que tenían 69 días sin recibir su beca-estipendio. (PD).