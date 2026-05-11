UNAH inicia segundo período académico 2026 con más de 80 mil estudiantes

Tegucigalpa– La Universidad Nacional Autónoma de Honduras dio inicio al segundo Período Académico (IIPAC) de 2026 en Ciudad Universitaria, donde las autoridades universitarias dieron la bienvenida a miles de estudiantes que retornaron a las aulas.

El rector universitario, Odir Fernández, detalló que la matrícula registra alrededor de 70 mil estudiantes en el sistema trimestral y unos 7 mil en modalidad semestral, cifras que, junto a los programas de posgrado, superan los 80 mil estudiantes a nivel nacional.

Asimismo, realizaron el acto de inauguración de un nuevo Centro de Información en el campus de Ciudad Universitaria (CU) destinado a mejorar la atención para estudiantes, empleados y visitantes.

El nuevo centro de información aperturado

Durante el acto, Fernández, destacó que el nuevo espacio busca brindar una atención más digna y centralizada a toda persona que necesite orientación dentro del campus universitario.

La máxima autoridad universitaria detalló que la inversión realizada ronda los 1.2 millones de lempiras y explicó que los fondos provinieron de la Fundación de la Universidad, administrada por la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas.

“La verdad que es una enorme alegría, es una enorme satisfacción. Gracias al equipo de la mejor universidad del país, gracias por siempre apoyarnos” expresó el rector. AD