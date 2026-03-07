UNAH informa que pago de salario beca a médicos residentes depende de las transferencias financieras

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ante la falta de pago del salario-beca a médicos residentes, informó que para honrar las deudas dependen de las transferencias financieras.

La alma máter detalló que ayer (viernes) en horas de la tarde recibieron el borrador del “Convenio Tripartito entre la Secretaría de Salud (SESAL), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para el desarrollo del Programa de Estudios de Posgrado en Medicina”, para su revisión institucional, la cual incluye la emisión de dictámenes previo a su firma.

Agregaron que durante el 2025, la Universidad asumió con recursos propios pagos por concepto de salario-beca, destinando aproximadamente 23 millones de lempiras, con el objetivo de evitar afectaciones a los médicos en formación y asegurar la continuidad del programa. A la fecha, la UNAH no ha recibido este valor adeudado ni las transferencias correspondientes para este año.

La UNAH aclara que la eventual firma del convenio no representa automáticamente la realización de pagos, ya que estos dependen de las transferencias financieras que deben efectuar las instituciones responsables conforme a los compromisos establecidos.

“La Máxima Casa de Estudios reconoce el valioso aporte que realizan los médicos residentes para el funcionamiento y sostenimiento del sistema salud del país y reitera su voluntad de acompañar los procesos necesarios para que se haga efectivo el pago del salario-beca y se honren los compromisos financieros pendientes”, recalca la UNAH en su comunicado este sábado.

Finalmente, aseguran que la UNAH reafirma su compromiso con la formación de especialistas, la transparencia administrativa, la correcta gestión de los recursos públicos y la coordinación eficaz con las instituciones del sistema nacional de salud. JS