UNAH gradúa a más de 1,500 nuevos profesionales 

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) graduó este sábado a más de 1,500 profesionales listos para insertarse en el mercado laboral hondureño, por lo que el rector, Odir Fernández pide a los diferentes sectores confiar y crear oportunidades para los nuevos graduandos.

“Como la máxima casa de estudios lanzamos a un mercado laboral, profesionales capaces y competentes, por eso le hacemos una invitación a esos empleadores para que confíen en estos jóvenes”, expresó.

“Sabemos del sacrificio y esfuerzo de cada uno de los graduados, esta universidad está dando a la sociedad estos nuevos talentos”, afirmó.

Las ceremonias de graduación se desarrollan en el Palacio Universitario de los Deportes, desde horas de la mañana donde se titulará a 750 jóvenes de la facultad de Economía.

Mientras que por la tarde 74 egresados de la facultad de Ciencias Jurídicas, 62 de Ciencias Sociales, 72 Humanidades y Artes, 27 de Química y Farmacia y 5 de Ciencias Espaciales.

Asimismo, 147 graduaciones de Ciencias Médicas, 35 de Odontología, 100 Ingeniería y 53 de Ciencias.

También en ambas jornadas se entregarán medallas de excelencia académica, y de ellas, 16 son de Summa Cum Laude, 117 de Magna Cum Laude y otras de Cum Laude. IR