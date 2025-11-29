UNAH desplegará observadores electorales en sus centros regionales

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), informó que a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS), será veedora en las Elecciones Generales de Honduras.

La alma mater confirmó, además del monitoreo de la conflictividad y violencia política, el despliegue de observadores electorales nacionales en distintas regiones del país.

“La UNAH, desde el llamado a elecciones el 8 de septiembre de 2025, monitorea las dinámicas electorales y su impacto en la integridad del proceso electoral y la transparencia de las elecciones por medio de un ecosistema de 170 medios de comunicación locales, regionales y nacionales”, cita el comunicado.

Agrega que durante las elecciones generales se dará seguimiento a 50 subvariables relacionadas con las dinámicas de los partidos políticos y delitos electorales que ayudan a comprender el impacto de las manifestaciones del conflicto y los actores vinculados en la legitimidad del proceso electoral.

Asimismo, manifestó que la UNAH presenciará y evaluará de manera objetiva, imparcial independiente, el proceso electoral hondureño con participación de la comunidad universitaria en centros de votación de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Copán, Yoro, Atlántida, Olancho, El Paraíso y Choluteca.

Detalla que el análisis se centrará en la identificación de desafíos logísticos y operativos que puedan comprometer la integridad y el desarrollo fluido durante la apertura, votación, cierre y escrutinio del nivel presidencial de los comicios. “Los datos serán recolectados mediante formularios estandarizados cuantitativos y cualitativos, adaptados de modelos internacionales y experiencias previas de observación electoral del IUDPAS”, adelantó.

La UNAH recordó que el voto informado, reflexivo y libre es un acto de dignidad ciudadana. “En tiempos de tensión, incertidumbre y confrontación, la UNAH invita a la ciudadanía a participar en este proceso democrático, sin miedo, asistiendo a las urnas y a los actores políticos a desarrollarlo en un ambiente pacífico y transparente”, cierra el mensaje. VC