UNAH desarrolló más de 600 iniciativas de investigación y vinculación que contribuyen al desarrollo del país

Tegucigalpa – Más de 600 iniciativas de investigación y vinculación impulsadas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante 2025, contribuyeron al desarrollo sostenible del país, generando un impacto estimado en más de 135 mil millones de lempiras. Los datos fueron socializados en el lanzamiento la campaña «UNAH: Conocimiento que transforma Honduras».

Este proyecto de comunicación busca visibilizar cómo la Máxima Casa de Estudios pone la investigación al servicio del país. A través del uso social del conocimiento, la UNAH conecta la academia con las necesidades de la población, transformándolas en soluciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer las instituciones e impulsar la transformación de Honduras.

La campaña difundirá historias, evidencias y resultados que reflejan la contribución de la UNAH al desarrollo de Honduras en áreas estratégicas como ciencia y tecnología, salud, desarrollo económico, democracia, seguridad y justicia, educación, patrimonio y cultura, desarrollo local, desarrollo comunitario y ambiente y cambio climático.

Entre los datos de impacto presentados destaca que, en 2025, la UNAH contribuyó al fortalecimiento de la democracia mediante la realización de diálogos políticos con candidatos a cargos de elección popular; ejerció su papel de veedora social al desplegar observadores electorales a nivel nacional durante las elecciones generales; y generó evidencia para la transparencia y la rendición de cuentas al identificar 276 patrones de corrupción en 56 instituciones públicas.

La campaña también evidencia el aporte de la Universidad a la seguridad y la justicia. Entre los resultados presentados figuran más de 10 mil servicios legales gratuitos brindados a la ciudadanía, un sistema de transporte seguro para miles de estudiantes en todo el país y la generación de evidencia sobre muertes violentas de mujeres y femicidios que ha contribuido a fortalecer la respuesta del Estado frente a esta problemática.

En el área de la salud, durante 2025, la UNAH brindó atención psicosocial a más de 2 mil personas, ofreció servicios odontológicos especializados a más de 2 mil hondureños y desarrolló brigadas que beneficiaron a más de 1200 pobladores de comunidades de difícil acceso.

Mediante testimonios, materiales audiovisuales y piezas comunicacionales, la UNAH mostrará cómo el conocimiento generado en sus aulas, laboratorios y proyectos de investigación se transforma en acciones concretas que mejoran la calidad de vida de la población, fortalecen las instituciones y generan oportunidades para Honduras. JS