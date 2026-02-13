UNAH desarrolla innovador software para predecir sequías e inundaciones en El Paraíso

Tegucigalpa- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) avanza en el desarrollo de un moderno software especializado que permitirá modelar y predecir períodos de sequía e inundaciones en la región oriental del país, fortaleciendo la gestión del riesgo y la toma de decisiones en materia agroclimática.

El proyecto es impulsado desde el Campus El Paraíso y consiste en un sistema de análisis de cambios hidroclimáticos que integra herramientas de la hidrología y la meteorología, con el objetivo de brindar información precisa sobre el comportamiento de las lluvias y los eventos extremos.

La doctora en reconstrucción paleoambiental e investigadora Isis Yelena Montes, quien lidera la iniciativa junto a un equipo multidisciplinario, explicó que la investigación busca alcanzar mediciones óptimas para enfrentar problemáticas recurrentes como sequías, inundaciones y variabilidad climática. “Esta investigación está orientada a brindar soluciones a los desafíos que enfrenta la región de El Paraíso, promoviendo un desarrollo autosostenible y resiliente”, afirmó.

Tecnología al servicio de las comunidades

El software se alimenta de datos recolectados directamente en campo por productores y observadores del clima, principalmente mujeres organizadas en la Mesa Agroclimática Participativa de El Paraíso, se destaca en los medios de comunicación de la UNAH.

A través de talleres y capacitaciones, los participantes registran información pluviométrica en libretas, que luego se digitaliza de forma automatizada mediante un sistema desarrollado por la Carrera de Informática Administrativa de la UNAH.

La herramienta permite generar estadísticas mensuales sobre la cantidad y distribución de las lluvias, identificar períodos de sequía y construir una secuencia histórica anual. Esta información será clave para que los productores determinen las mejores fechas de siembra y reduzcan pérdidas por eventos climáticos adversos.

Actualmente, el proyecto involucra a unas 30 mujeres de distintas aldeas, así como a algunos hombres que colaboran en la recolección de datos. “No se trata solo de visibilizar a la mujer, sino de empoderarla en temas de cambio climático y desarrollo sostenible, integrando este conocimiento a su vida diaria en el área rural”, destacó Montes.

Proyección nacional

La fase piloto se desarrolla en comunidades del municipio de Danlí, como la zona de Liure y otras aldeas del departamento de El Paraíso. Sin embargo, la investigadora señaló que el objetivo es ampliar la cobertura del proyecto e integrarlo con otras regiones del país.

El desarrollo del software como producto de innovación también permitirá establecer alianzas estratégicas con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), facilitando el acceso a información sobre el comportamiento atmosférico y fortaleciendo la toma de decisiones en el sector agrícola. Además, departamentos como Olancho ya han mostrado interés en replicar la iniciativa.LB