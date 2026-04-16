UNAH denuncia reducción presupuestaria de L. 1,441.6 millones



Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) denunció este jueves que se le reducirá el presupuesto para el 2026 en mil 441.6 millones de lempiras, y que esto representa un golpe a la educación superior pública.

Emitió un pronunciamiento señalando que esta decisión se aparta del mandato constitucional que establece una asignación del 6 % para la UNAH, pero que el presupuesto aprobado no alcanza el 4 %.

Indicó que este hecho evidencia una alarmante desvalorización de la educación superior.

La UNAH alegó que es una institución que dirige, organiza y desarrolla el sistema; pero que la reducción perjudica de forma directa y profunda sus funciones sustantivas: formación académica, investigación científica y vinculación con la sociedad.

Lamentó que este recorte presupuestario afecta la proyección para superar los 80 mil estudiantes universitarios en la comunidad, teniendo en cuenta cerca de 20 mil aspirantes para la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) para el 24 de abril.

Añadió que también perjudica el programa “Mi Bienestar UNAH” afectando el apoyo en alimentos, materiales académicos y viviendas para los estudiantes necesitados que emigran a las principales ciudades.

No obstante, reafirmó que se mantendrá el transporte universitario gratuito y la red de apoyo al bienestar estudiantil a nivel nacional.

Además, reveló que habrá una reducción de 74 millones de lempiras sobre la línea de sueldos y salarios que limita la capacidad institucional para responder las necesidades docentes y administrativas.

Igualmente, señaló que este recorte presupuestario afecta la expansión con la construcción de nuevos campus y limita la apertura de nuevas carreras.

Finalmente, consideró que este escenario limita el futuro del país, reduce la inversión en educación superior, cierra oportunidades, debilita el conocimiento y frena el desarrollo. AG