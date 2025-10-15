UNAH dará asueto mañana 15 de octubre por el Día de la Autonomía Universitaria

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) dará asueto mañana miércoles 15 de abril a la comunidad universitaria a nivel nacional por el Día de la Autonomía Universitaria.

De acuerdo a lo comunicado por la UNAH mediante su cuenta oficial en las redes sociales, “todo el personal se incorporará a sus labores a nivel nacional el día jueves 16 de octubre”.

La UNAH conquistó la autonomía el 15 de octubre de 1957, tras la lucha estudiantil de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH).

La misma fue aprobada mediante el decreto número 170 por la junta militar, encabezada por los oficiales Roque Jacinto Rodríguez, Héctor Carraccioli Moncada y Roberto Gálvez, publicado en el Diario oficial La Gaceta, del lunes 18 de noviembre de 1957, número 16,335.

Esta semana, la UNAH comenzó realizando teledocencia en los departamentos bajo alerta amarilla y roja. Las actividades administrativas, de servicio y gestión académica-administrativa fueron suspendidas únicamente el lunes. VC