UNAH cuestiona que siga sin aprobarse presupuesto 2026 y denuncia planes de recortes

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reiteró en las últimas horas que el Congreso Nacional aún no aprueba el presupuesto destinado para el presente año.

Señaló que hay un plan que haya un recorte presupuestario de mil 500 millones de lempiras en comparación con el año pasado.

El rector Odir Fernández advirtió que esta situación pondría en riesgo programas estratégicos como “Mi Bienestar”, que contempla beneficios de transporte, alimentación y materiales educativos para miles de estudiantes a nivel nacional.

Consideró que la reducción del presupuesto designado no ha sido justificada por parte de las autoridades del gobierno.

Fernández advirtió que el recorte presupuestario impediría la expansión de la UNAH al instalar campus en los departamentos de Gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Intibucá, Colón, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro.

“Si no hay ampliación del presupuesto, la expansión quedará en discurso, porque la prioridad será sostener lo que ya existe”, cuestionó.

Señaló que esta reducción perjudicaría los planes de gestionar 441.6 millones de lempiras mediante crédito externo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la ejecución de nueve proyectos de infraestructura en distintos campus. AG