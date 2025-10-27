UNAH considera que permitir injerencia que pide las FFAA supondría un retroceso democrático

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), expuso este domingo su posición ante una eventual solicitud de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) de acceder de forma directa a los resultados electorales en el nivel presidencial, la que tilda de una injerencia que restaría legitimidad el ejercicio del sufragio del próximo 30 de noviembre.

– La petición del Instituto Castense carece de fundamento jurídico, reafirma la UNAH.

La academia resaltó mediante un comunicado que el artículo 272 de la Constitución de la República limita la participación de las Fuerzas Armadas al ámbito de la seguridad y logística electoral.

«La Ley Electoral atribuye exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la administración y divulgación de los resultados electorales», cita el análisis realizado por la máxima autoridad universitaria del país.

La UNAH considera que la solicitud de acceso directo a los resultados presidenciales por parte de las FFAA carece de fundamento constitucional o legal, y vulnera los principios de autonomia electoral, apoliticidad y subordinación militar.

En tal sentido, permitir esa injerencia supondría un retroceso democrático, afectando la legitimidad del sufragio y la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

«Es necesario reafirmar el carácter civil de la democracia hondureña, fortaleciendo los límites institucionales y la cultura constitucional en las Fuerzas Armadas», cita el comunicado de la UNAH, que finaliza el mensaje recordando que como institución rectora de la educación superior y espacio plural del pensamiento y del rigor académico, reitera su compromiso con el fortalecimiento del Estado democrático de Derecho, la promoción de una cultura constitucional que limite el ejercicio del poder y garantice la neutralidad institucional y la defensa de la autonomía electoral como principio esencial de la soberanía ciudadana. VC