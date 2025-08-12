UNAH concluye aplicación de prueba Phuma virtual para hondureños en el exterior

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) culminó la aplicación virtual de la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA), dirigida a aspirantes hondureños y extranjeros que residen fuera del país.

En esta jornada mil 79 aspirantes fueron habilitados, de los cuales el 60 % completaron el proceso, consolidando un paso trascendental hacia la inclusión y el acceso a la educación superior, abriendo oportunidades que antes no existían.

A través de la Dirección del Sistema de Admisiones, más de 200 aplicadores que participaron en este proceso garantizaron transparencia, acompañamiento y soporte técnico personalizado a los aspirantes de ambas jornadas, señaló la UNAH en un comunicado.

Además informó que a quienes enfrentaron dificultades técnicas, se les brindará una nueva oportunidad sin incurrir en costos adicionales para que puedan ingresar en el tercer período académico 2025.

El desarrollo de esta modalidad virtual representa un avance sin precedentes en la proyección internacional de la UNAH, brindando a estudiantes la oportunidad de evaluar sus conocimientos e iniciar sus estudios superiores desde cualquier parte del mundo. (RO)