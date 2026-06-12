UNAH Comayagua gradúa a 118 nuevos profesionales; más de la mitad obtuvo mención honorífica

Comayagua – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de su campus en Comayagua, celebró este día la Primera Ceremonia de Graduación Pública de 2026, en la que 118 estudiantes recibieron su título universitario.

De acuerdo con las autoridades, más de la mitad del total de graduados en la promoción obtuvo mención honorífica por excelencia académica.

Durante el acto, el rector de la UNAH, Odir Fernández, felicitó a los nuevos profesionales y a sus familias por el esfuerzo realizado para alcanzar esta meta académica.

“Celebramos con orgullo el esfuerzo, la dedicación y los sueños alcanzados de nuestros nuevos profesionales”, expresó el rector durante la ceremonia.

El titular de la máxima casa de estudios también aprovechó la ocasión para hacer un llamado a las autoridades nacionales a valorar el talento formado en las universidades públicas.

La graduación coincidió con la celebración del trigésimo aniversario de la UNAH Campus Comayagua, una sede que durante tres décadas ha ampliado el acceso a la educación superior para jóvenes de la zona central del país. AD