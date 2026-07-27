UNAH Comayagua destina más de 160 millones de lempiras a mejoras en infraestructura

Comayagua – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) anunció el inicio de dos proyectos de infraestructura en el campus de Comayagua, que contemplan una inversión de más de 160 millones de lempiras para mejorar las condiciones académicas y administrativas.

El director del campus, Milton Reyes, indicó que la universidad avanza en los trámites para construir un nuevo edificio académico y administrativo, cuya inversión asciende a 150 millones de lempiras.

El proyecto contempla un edificio de cuatro niveles y obras complementarias, entre ellas la remodelación de los baños y mejoras en las ventanas del edificio 1 del campus.

Reyes detalló que actualmente se realizan estudios ambientales, incluyendo muestreos de aguas residuales y de consumo, como parte del proceso para obtener la licencia ambiental.

Asimismo, informó que ya se encuentra en proceso de licitación las mejoras eléctricas, una obra valorada en 10 millones de lempiras.

«En las primeras semanas de agosto vence el período para que las empresas precalificadas presenten sus propuestas», explicó. AD